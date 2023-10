OM : Il balance sur Marcelino

Arnaud De Kanel

L'aventure de Marcelino à l'OM aura tourné court. Deux mois après son arrivée, un mois de compétition seulement, le coach espagnol prenait la décision de quitter ses fonctions. Le mariage entre les deux parties était voué à l'échec comme l'a souligné Jérôme Alonzo ce dimanche matin dans les colonnes de La Provence.

Marcelino n'aura été que de passage à l'OM. Submergé par la pression des supporters, l'Espagnol a préféré démissionner deux mois après son arrivée. Il n'a jamais vraiment donné l'impression de pouvoir renverser la situation, faute de charisme mais aussi de caractère. Jérôme Alonzo n'a pas manqué de le faire remarquer.

Alonzo loue Gattuso

L'ancien gardien de l'OM est satisfait des débuts de Gennaro Gattuso même si les résultats ne sont pas encore totalement là. « Avant qu’il (Gattuso) arrive, j’ai regardé son CV. Ses premières saisons sont souvent très bonnes. Il a du mal à exister sur la durée. Il a très bien fait jouer Naples ou le Milan à un moment. Vu son caractère, c’est plus dur de construire sur le moyen terme. Son OM prend des risques, passe sur les côtés, centre très vite, essaie d’arriver dans la surface adverse avec le moins de touches de balle possible… », a souligné Jérôme Alonzo dans La Provence . L'Italien se démarque donc de ses prédécesseurs, surtout de Marcelino, un coach qui n'était pas compatible avec l'OM.

«C’est un bon entraîneur mais ce n’est pas celui qu’il fallait à Marseille»