OM : Grosse surprise avec le nouvel entraîneur !

Alexis Brunet

Dernièrement, Pablo Longoria a décidé de confier la fin de saison de l'OM à Jean-Louis Gasset. Le Français est arrivé pour remplacer Gennaro Gattuso, et sortir Marseille de la crise. Lors de son arrivée, l'ancien coach de l'ASSE avait été critiqué au sujet de son âge, et de ses méthodes jugées un peu anciennes. Mais cela ne serait pas totalement vrai, et ce dernier serait notamment très porté sur les datas.

Après une série de mauvais résultats, et une nouvelle crise, Gennaro Gattuso a été remercié par l'OM. L'Italien ne sera resté que quelques mois, et il a connu un destin semblable à Marcelino. Marseille devait donc retrouver un peu de stabilité, et limiter les risques, c'est donc dans ce sens que Jean-Louis Gasset a débarqué.

Gasset a été vivement critiqué

Alors qu'il n'était même pas encore nommé officiellement entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset avait reçu une importante vague de critiques sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters s'interrogeaient sur l'âge avancé du coach marseillais (70 ans), et sa capacité à être l'homme de la situation.

Gasset s'intéresse aux datas