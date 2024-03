L’OM lance son opération «commando» !

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset est pour le moment le sauveur de l’OM. Mal en point sur la fin de l’ère-Gennaro Gattuso, l’Olympique de Marseille reste sur cinq succès de rang et se met à rêver de la Ligue des champions, étant à 3 points de la quatrième place du classement en Ligue 1. Mais quand bien même Gasset fasse l’unanimité dans la cité phocéenne, il n’est là que pour une « mission commando ».

Samedi, en conférence de presse, Jean-Louis Gasset évoquait sa mission de 100 jours à l’OM qu’il a accepté de relever le 20 février dernier, date de son intronisation au poste d’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille. « Il y a une phrase qui me plaît actuellement, c’est profiter de l’instant. J’ai signé cent jours, on m’a demandé : « Est-ce que tu te sens capable ? ». J’ai dit Ok, je viens, on fait la mission ».

Gasset gagne l’opinion publique, mais pas un nouveau contrat à l’OM ?

Et pour le moment, ladite « mission » est grandement remplie puisqu’en cinq matchs disputés, Jean-Louis Gasset et son staff technique dans lequel figure notamment Ghislain Printant, ont fait un carton plein avec cinq victoires. Nommé par le président Pablo Longoria pour sauver les meubles en février dernier, le technicien français ne se fait pas vraiment d’illusions sur son avenir à l’OM.

La mission commando de Gasset à l’OM, 100 jours et pas un jour de plus