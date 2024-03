OM : Un homme se cache derrière la sensation Aubameyang !

Axel Cornic

Recrue star du mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a mis plusieurs mois avant de se faire à la réalité de l’Olympique de Marseille. Mais depuis quelques mois, l’attaquant marseillais cartonne et désormais certains le voient même tutoyer le record de Didier Drogba, auteur de 32 buts toutes compétitions confondues en une seule saison.

Ce n’est plus du tout le même joueur. L’année 2024 a offert un nouveau Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM et cela n’a fait que se confirmer avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset, qui semble faire des miracles. Désormais, le Gabonais est devenu le fer de lance de l’attaque marseillaise et pourrait même rentrer dans l’histoire du club, dès sa première saison.

Un nouvel Aubameyang

Tout comme un très grand nom dont le passage éphémère a marqué les esprits au Vélodrome ! Il s’agit évidemment de Didier Drogba, qui lors de la saison 2003/2004 avait marqué pas moins de 32 buts toutes compétitions confondues. Pour le moment, Aubameyang en est à 23...

