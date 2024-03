OM : Gasset interpelle son prochain renfort

Arnaud De Kanel

Absent face à Clermont puis Villarreal, Samuel Gigot était de nouveau forfait pour la réception du FC Nantes dimanche soir. Cette absence profite à Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba qui ont encore réalisé une prestation convaincante. Satisfait du match de ses deux centraux, Jean-Louis Gasset attend tout de même de pied ferme le retour de l'Avignonnais.

Jean-Louis Gasset semble avoir trouvé son ossature en défense. En l'absence de Samuel Gigot, Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba répondent présents et font oublier le vice-capitaine de l'OM. Le coach olympien admet malgré tout que le retour de l'Avignonnais pourrait rebattre les cartes.

La charnière Mbemba-Balerdi fait ses preuves

Pour maintenir tout le monde concerné, Jean-Louis Gasset interpelle même ses absents. Pour lui, la charnière Mbemba-Balerdi est une évidence, tout simplement car il n'a pas d'autres solutions à ce poste, hormis Bamo Meïté mais l'ancien Lorientais devait dépanner à droite dimanche soir face au FC Nantes. Le coach de l'OM attend donc de pied ferme le retour de Samuel Gigot.

«J'attends Samuel avec impatience»