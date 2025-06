OM : Grosse embrouille après un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le FC Nantes ferme pour l'instant catégoriquement la porte à l'OM pour le transfert de Matthis Abline, Daniel Riolo livre son point de vue sur cet épineux dossier du mercato estival. Et selon le chroniqueur de l'After Foot, le passif est lié au transfert de Valentin Rongier en 2019, qui avait provoqué un clash entre l'OM et la direction des Canaris. Explications.

Récemment interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Waldemar Kita répondait sèchement à l'OM au sujet de son intérêt pour Matthis Abline : « Si à Marseille ils pensent prendre Abline pour rien du tout, ils se trompent. Qu’ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l’ont fait avec Rongier et Merlin. Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50M€. Ils n’ont pas tant d’argent que ça. Mais j’aimerais qu’il reste. J’avais poussé pour le prendre car je voyais un gros potentiel », a lâché le président du FC Nantes, qui semble donc avoir la dent dure contre l'OM. Et pour cause...

« Une sortie ridicule » Jeudi soir, dans l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a rebondi sur ces propos de Kita et livre son point de vue sur ce malaise avec l'OM : « Franchement cette sortie elle est limite parce que pourquoi il parle comme ça ? C’est parce que c’est l’OM ?Ça n’a pas vraiment de sens enfaite la sortie de Kita. Si je suis Longoria ou Benatia je lui dis qu’est-ce que t’as, qu’est-ce qu’on t’a fait ? Pourquoi il pointe comme ça un club ? Le PFC aimerait également bien le recruter. Donc ça veut dire quoi pour l’OM ça serait 50M€ et ça serait moins cher pour un autre club ? C’est une sortie ridicule », juge Riolo.