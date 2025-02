OM - Greenwood : Les révélations de la presse anglaise sur son couple

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Heureuse nouvelle pour Mason Greenwood et sa compagne. En effet, le couple vient d'accueillir son deuxième enfant. Une information qui n'a pas manqué de faire réagir en Angleterre. D'ailleurs, de l'autre côté de la Manche, on n'a pas manqué de faire des révélations sur le couple de Greenwood.

En couple avec Harriet Robson, Mason Greenwood avait défrayé la chronique en Angleterre. Alors à Manchester United, l'actuel joueur de l'OM avait été visé par une plainte de sa compagne pour violences sexuelles et physiques. Harriet Robson a finalement retiré sa plainte contre Mason Greenwood, avec qui elle vient d'avoir un deuxième enfant.

« Ils apprécient vraiment la vie en France »

Une fois n'est pas coutume, le couple de Mason Greenwood fait encore parler de lui dans la presse anglaise. Après la naissance de ce deuxième enfant, une source a expliqué à The Sun à propos de l'attaquant de l'OM et Harriet Robson : « Ils sont tous les deux ravis de l’arrivée de leur deuxième enfant. Ils apprécient vraiment la vie en France et apprécient les choses simples ».

« La vie est plus simple »

« Mason est performant sur le terrain et il rentre ensuite à la maison auprès d’Harriet et de ses enfants. La vie est plus simple et ils ont moins de distractions, ce qui leur convient à tous les deux », a également ajouté cette source.