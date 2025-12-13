OM - Greenwood : L’annonce inattendue sur sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood fait forte impression avec l’OM. Roberto De Zerbi a alors vu les choses en grand pour l’Anglais, l’annonçant comme un potentiel candidat au Ballon d’Or à l’avenir. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Lionel Charbonnier a ainsi réagi à l’annonce de l’entraîneur de l’OM, faisant alors une annonce par rapport à sa femme.

Et si Mason Greenwood remportait à l’avenir le Ballon d’Or ? Roberto De Zerbi estime que cela est possible. Couvrant d’éloges son numéro 10 à l’OM, l’entraîneur du club phocéen a balancé ce vendredi en conférence de presse : « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’or ».

« J'ai ça tous les jours à la maison avec ma femme » A l'occasion de l’After Foot, Lionel Charbonnier a répondu à Roberto De Zerbi à propos de Mason Greenwood et le Ballon d’Or. C’est alors qu’il a balancé dans un premier temps : « Si Greenwood peut remporter le Ballon d'Or ? J'ai ça tous les jours à la maison avec ma femme. Quand c'est bien, c'est très bien, et quand c'est mal, c'est très mal. C'est la puissance italienne. De là à ce qu'il soit Ballon d'Or, non. En plus c'est un Italien à Marseille Roberto De Zerbi. Là, il est Ballon d'Or, et le jour où ça va pas, il est sous terre. Non non, c'est simplement un Italien qui passe la paumade à son joueur, et c'est mérité, parce que là, il est quand même dans une très bonne dynamique Greenwood. Et il a parfaitement raison de parler de sa constance. Il doit gagner en constance et il peut mieux faire, c'est évident ».