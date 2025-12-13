OM - Greenwood : L’annonce inattendue sur sa femme !

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood fait forte impression avec l’OM. Roberto De Zerbi a alors vu les choses en grand pour l’Anglais, l’annonçant comme un potentiel candidat au Ballon d’Or à l’avenir. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus. Lionel Charbonnier a ainsi réagi à l’annonce de l’entraîneur de l’OM, faisant alors une annonce par rapport à sa femme.
Et si Mason Greenwood remportait à l’avenir le Ballon d’Or ? Roberto De Zerbi estime que cela est possible. Couvrant d’éloges son numéro 10 à l’OM, l’entraîneur du club phocéen a balancé ce vendredi en conférence de presse : « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’or ».
« J'ai ça tous les jours à la maison avec ma femme »
A l'occasion de l’After Foot, Lionel Charbonnier a répondu à Roberto De Zerbi à propos de Mason Greenwood et le Ballon d’Or. C’est alors qu’il a balancé dans un premier temps : « Si Greenwood peut remporter le Ballon d'Or ? J'ai ça tous les jours à la maison avec ma femme. Quand c'est bien, c'est très bien, et quand c'est mal, c'est très mal. C'est la puissance italienne. De là à ce qu'il soit Ballon d'Or, non. En plus c'est un Italien à Marseille Roberto De Zerbi. Là, il est Ballon d'Or, et le jour où ça va pas, il est sous terre. Non non, c'est simplement un Italien qui passe la paumade à son joueur, et c'est mérité, parce que là, il est quand même dans une très bonne dynamique Greenwood. Et il a parfaitement raison de parler de sa constance. Il doit gagner en constance et il peut mieux faire, c'est évident ».
« Une grosse remise en question personnelle durant l’intersaison »
« Greenwood a eu une grosse remise en question personnelle durant l'intersaison, où il s'est fait une préparation spéciale, parce que lui-même reconnaissant qu'il avait ce problème de constance. Il a changé sa préparation, donc ça veut dire une prise de conscience de la part du joueur. Moi je le trouve plus constant quand même, mais il peut mieux faire », a poursuivi Charbonnier à propos de Mason Greenwood.