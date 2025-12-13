Transfert : Le buteur réclamé par le vestiaire de l’OM !

Rejoint par son compatriote Matt O’Riley l’été dernier, il a été demandé à Pierre-Emile Hojbjerg quel autre joueur du Danemark il aimerait bien voir à l’OM. Le milieu de terrain âgé de 30 ans a alors donné deux noms, celui du défenseur du FC Barcelone, Andreas Christensen, ainsi que celui de l’attaquant de Naples, Rasmus Hojlund.
Après Pierre-Emile Hojbjerg en 2024, un autre international danois a rejoint l’OM l’été dernier en la personne de Matt O’Riley, prêté par Brighton. Mais si Marseille devait en recruter un autre, sur qui son choix se porterait ? La question a justement été posée au premier nommé.
Pour l’OM, Hojbjerg veut Hojlund ou Christensen
« Quel joueur du Danemark j’aimerais ramener à l’OM ? Très bonne question. Au Danemark, on a beaucoup de très bons joueurs. J’aurais dit soit Rasmus Hojlund, qui est passé au Napoli, ou Andreas Christensen, qui joue à Barcelone », a répondu Pierre-Emile Hojbjerg, quand il a été interrogé par des jeunes joueurs du FC Nueve 09, dans le cadre d’un entretien pour Onze Mondial.
« Ce sont des joueurs très très forts »
« Ce sont des joueurs très très forts. On en a beaucoup d’autres, mais comme je les connais très bien ces deux-là, j’aurais bien profité d’eux », a ajouté Pierre-Emile Hojbjerg, qui estime en revanche qu’il y a déjà assez de Danois à l’OM. « Mais ici à Marseille, on a une super équipe, alors les Danois ça suffit pour l’instant. »