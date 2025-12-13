Transfert : Le buteur réclamé par le vestiaire de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Rejoint par son compatriote Matt O’Riley l’été dernier, il a été demandé à Pierre-Emile Hojbjerg quel autre joueur du Danemark il aimerait bien voir à l’OM. Le milieu de terrain âgé de 30 ans a alors donné deux noms, celui du défenseur du FC Barcelone, Andreas Christensen, ainsi que celui de l’attaquant de Naples, Rasmus Hojlund.

Après Pierre-Emile Hojbjerg en 2024, un autre international danois a rejoint l’OM l’été dernier en la personne de Matt O’Riley, prêté par Brighton. Mais si Marseille devait en recruter un autre, sur qui son choix se porterait ? La question a justement été posée au premier nommé.

Pour l’OM, Hojbjerg veut Hojlund ou Christensen « Quel joueur du Danemark j’aimerais ramener à l’OM ? Très bonne question. Au Danemark, on a beaucoup de très bons joueurs. J’aurais dit soit Rasmus Hojlund, qui est passé au Napoli, ou Andreas Christensen, qui joue à Barcelone », a répondu Pierre-Emile Hojbjerg, quand il a été interrogé par des jeunes joueurs du FC Nueve 09, dans le cadre d’un entretien pour Onze Mondial.