OM - Greenwood : La fin est annoncée !

Actuellement en pleine bourre sur le front de l’attaque de l’OM, Mason Greenwood est l’un des joueurs anglais les plus performants du moment. Mais avec son passif de violences conjugales en Angleterre, Greenwood ne suscite plus aucun intérêt de la part des médias britanniques, et le journaliste Julien Laurens annonce une relation totalement rompue entre ces derniers et l’attaquant de l’OM.

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 11 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, Mason Greenwood (24 ans) est en plein carton avec l’OM. L’attaquant anglais n’a pourtant plus porté les couleurs de sa sélection nationale depuis septembre 2020, et pire encore, Greenwood performe dans l’indifférence la plus totale de l’autre côté de la Manche. Les médias anglais ne portent aucun intérêt particulier au numéro 10 de l’OM, et pour cause…

Greenwood-Angleterre, fin de l’histoire Le journaliste Julien Laurens, spécialiste du football anglais, a évoqué l’épineux sujet Mason Greenwood lundi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport, et il annonce un contact totalement rompu entre la star de l’OM et les médias britanniques qui avait été accusée de violences conjugales par le passé : « Qu’il n’y ait aucun journaliste anglais à venir en conférence de presse quand t’as un joueur anglais aussi fort dans son équipe à l’étranger, c’est qu’ils ne veulent pas en parler. Je pense que les gens ne veulent pas en entendre parler en Angleterre, ne veulent pas lire dans les journaux, le voir à la télévision, à la radio », explique-t-il.