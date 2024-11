OM : Grande nouvelle pour Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titularisé lors des trois dernières rencontres de l'OM et revenu à un très bon niveau, Adrien Rabiot devrait retrouver sa place en équipe de France. Le milieu de terrain de 29 ans devrait remplacer, numériquement, Aurélien Tchouameni, blessé à la cheville durant le match de Ligue des champions face au Milan AC.

Ce jeudi, Didier Deschamps devrait mettre fin à une irrationalité. Homme de base du sélectionneur ces dernières années, Adrien Rabiot devrait retrouver le maillot de l’équipe de France durant cette session de novembre. Absent du dernier rassemblement en raison d’un manque de rythme, l’ancien du PSG pourrait être titularisé lors de l’une des rencontres de Ligue des Nations, face à Israël ou l’Italie.

PSG : Il dénonce une fake news sur Mbappé ! https://t.co/fIKr6O2pJ4 pic.twitter.com/EbfwWhh0ER — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Rabiot va remplacer Tchouaméni

Selon les informations de RMC Sport, Rabiot devrait prendre la place d’Aurélien Tchouameni, touché à la cheville lors du match de Ligue des champions face au Milan AC mardi soir et forfait pour l’ultime rassemblement international de l’année.

Deschamps réserve une surprise ?

Présents lors des deux derniers rassemblements, Manu Koné (AS Roma) et Mattéo Guendouzi (Lazio Rome) ont marqué des points auprès de Deschamps et devraient retrouver le maillot bleu. Le sélectionneur pourrait aussi appeler un jeune comme Maghnès Akliouche (As Monaco) ou Enzo Millot (Stuttgart).