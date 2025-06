OM : Grand retour à l’étranger, la décision radicale annoncée !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Prêté cette saison à l’OM, l’Argentin Valentin Carboni n’a que très peu joué au sein du club phocéen. Gravement blessé, le joueur né en 2005 a effectué son retour avec l’Inter Milan. Ce dernier va disputer la Coupe du monde des Clubs avec les Nerrazzuri, une compétition qui pourrait totalement redéfinir la suite de sa carrière. Explications.

Valentin Carboni de retour à l’Inter

« Blessé lors d’un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », annonçait ainsi l’OM par le biais d’un communiqué. C’est donc assez logiquement que l’espoir argentin est retourné du côté de l’Inter Milan au mois de février dernier, après un accord à l’amiable entre les deux clubs.