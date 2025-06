Trois phénomènes annoncés au PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victorieux face à l’Atlético de Madrid ce dimanche soir (4-0) à l’occasion de la Coupe du monde des Clubs, le PSG a impressionné Pablo Correa. Le mythique entraîneur de l’AS Nancy est revenu plus en détail sur son admiration de la formation de Luis Enrique, affirmant que son milieu de terrain était phénoménal.

« Les trois ensemble. Ils sont très surprenants »

Avec Vitinha, Joao Neves, et Fabian Ruiz, le PSG et Luis Enrique disposent d’un trio impressionnant dans l’entrejeu, et qui permet au club parisien de contrôler la quasi-totalité de ses rencontres. Auprès du Parisien, l’entraîneur de l’AS Nancy Pablo Correa s’est livré sur les trois cracks parisiens. « Le centre névralgique de l’équipe, c’est le milieu de terrain. Sortir un seul joueur, c’est difficile. J’ai envie de dire Joao Neves pour son travail de l’ombre. Mais Vitinha a marqué, Fabian Ruiz aussi. Je dirais donc les trois ensemble. Ils sont très surprenants », a ainsi affirmé l’Uruguayen.