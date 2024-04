OM : Gasset prêt à relancer une trouvaille de Marcelino !

Axel Cornic

En pleine mauvaise série, avec 5 défaites consécutives toutes compétitions confondues pour l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset doit également composer avec des nombreuses absences. C’est notamment le cas au poste de latéral, puisque à droite comme à gauche les blessés ont nombreux, avec notamment Quentin Merlin et Jonathan Clauss.

Rien ne va à l’OM en cette fin de saison. Les places qualificatives pour la Ligue des Champions se sont définitivement éloignées et les hommes de Jean-Louis Gasset n’ont plus connu la victoire depuis plus d’un mois. Et pour ne rien arranger, l’infirmerie marseillaise est pleine en ce moment...

Une nouvelle chance pour Soglo ?

Certains postes sont plus touchés que d’autres et cela pourrait profiter à un tout jeune espoir de l’OM, puisque Gasset compte sur Emran Soglo pour le quart de finale retour de Ligue Europa de ce jeudi, face à Benfica. « Il est dans le groupe. Si on l'a fait rentrer à Benfica à une demi-heure de la fin en troisième session quand Mbemba a dit qu'il avait tout donné et qu'il a joué au courage. Je pensais qu'il pouvait aller plus loin mais il pensait avoir tout donné » a expliqué le coach marseillais.

« Jeudi, il fait partie des trois ou quatre joueurs qui peuvent jouer »