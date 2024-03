OM : Gasset dévoile la recette miracle pour éclipser le PSG !

Jean de Teyssière

Ce dimanche, l'OM reçoit le PSG, une rencontre particulière pour Jean-Louis Gasset qui retrouve son ancien club dans un contexte difficile. De nombreux joueurs marseillais sont à l'infirmerie et l'entraîneur de l'OM doit se passer de plusieurs cadres, comme Jonathan Clauss, Valentin Rongier ou Ismaïla Sarr. Interrogé avant le match, Gasset est revenu sur son discours mobilisateur dans le vestiaire.

Alors qu'ils sont peu à donner cher de la peau des Marseillais ce dimanche soir face au PSG, Jean-Louis Gasset, l'entraîneur marseillais cultive l'espoir chez les supporters et ses joueurs. En conférence de presse d'avant-match, l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux avait affirmé que « c'est le match entre les deux équipes les plus titrées de France. C'est déjà plié pour le titre, mais sur un match, contrairement à d'autres sports... Si vous faites de la boxe contre Tyson, ça ne va pas durer longtemps. Un match de tennis contre Nadal, il vous met 6-0. Dans un match de football, il y a cet espoir, et c'est pour ça que ce métier est magnifique. »

«On a essayé de mettre les gens qui pouvaient débuter»

Au micro de Prime Vidéo , Jean-Louis Gasset a été interrogé sur la difficulté rencontrée à construire une équipe compétitive pour tenter de battre le PSG au stade Vélodrome : « On a fait encore des essais ce matin, on a essayé de mettre les gens qui pouvaient débuter. »

PSG : Mbappé sifflé, c'est «inacceptable» ! https://t.co/wvdgwXWf9R pic.twitter.com/kEtcUeqwmm — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

«Il faut que l’on amène le débat sur le collectif, l’agressivité»