OM - Flop à 10M€ : Il annonce une décision radicale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM qui avait déboursé pas moins de 10M€ pour le faire venir à l'été 2022, Luis Suarez n'a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Le buteur colombien se livre sans détour sur son échec au sein du club phocéen et raconte qu'il a donc décidé de lui-même de quitter l'OM pour relancer sa carrière dans une équipe moins huppée.

Parmi les flops de l'ère McCourt à l'OM, Luis Suarez (27 ans) occupe une place de premier choix. Le buteur colombien, qui évolue aujourd'hui au Sporting Lisbonne, avait été recruté pour 10M€ en provenance de Grenade à l'été 2022, mais il n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM. Interrogé en conférence de presse, Suarez se montre très lucide sur son expérience ratée du côté du Vélodrome pendant une saison.

« C’est ma responsabilité » « Concernant Marseille, je pense toujours au côté positif. C’était un nouveau pays, une nouvelle ligue. J’étais prêt sur le plan footballistique, mais pas mentalement. On n’a pas été patient avec moi, mais je n’étais pas prêt, je n’accuse personne. C’est ma responsabilité », confie Luis Suarez, qui a ensuite pris une décision radicale en quittant l'OM pour Almeria à l'été 2023.