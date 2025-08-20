OM - «Excellente idée» : La très belle affaire de l’été annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À l’aube de la dernière ligne droite du mercato estival, l’Olympique de Marseille scrute les bonnes affaires. Le latéral gauche de Liverpool, Kostas Tsimikas, en quête de temps de jeu, pourrait représenter une piste crédible. Mais son avenir reste incertain et des interrogations demeurent sur son réel intérêt pour un projet en Ligue 1.

L’OM a posé les bases d’un mercato ambitieux. Igor Paixão, CJ Egan-Riley, Timothy Weah, Pierre-Emerick Aubameyang, Angel Gomes et Facundo Medina sont arrivés à Marseille. Pourtant, malgré ce recrutement déjà dense, Pablo Longoria et Medhi Benatia scrutent encore le marché. La fin du mercato est souvent propice aux opportunités inattendues, notamment celles concernant des joueurs de haut niveau relégués au second plan dans leur club.

Un joueur de Liverpool conseillé à l'OM C’est le cas de Kostas Tsimikas, latéral gauche de Liverpool, que les Reds n’hésiteraient pas à prêter afin de libérer de la place dans leur effectif. Pour l’OM, ce profil pourrait représenter une option intéressante, capable d’apporter expérience et qualité technique sur le côté gauche, un poste où la profondeur reste limitée.