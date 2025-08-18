OM : Une bagarre éclate dans le vestiaire, cette gifle a tout déclenché !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, RMC Sport a lâché une bombe en révélant que suite à une altercation dans le vestiaire, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été exclus temporairement du groupe de l’OM. Mais en réalité, il ne s’agirait pas d’une simple embrouille entre les deux joueurs, puisque l’ailier anglais aurait giflé l’international Français. Explications.

Vendredi soir, l’OM a concédé une défaite très frustrante face au Stade Rennais (1-0). Pourtant en supériorité numérique durant une grande partie de la rencontre, les hommes de Roberto De Zerbi ont été surpris en fin de match. Ce revers a créé de vives tensions au sein du vestiaire. Une altercation a eu lieu entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe.

Rowe et Rabiot exclus du groupe C’est ce que révélait RMC Sport au lendemain du match. Le média révélait que les deux joueurs avaient dû être séparés par le staff marseillais. L’ailier anglais, qui n’a pas apprécié certaines critiques à son égard, aurait ainsi confronté le milieu de terrain, avant que cela ne dégénère. Cette scène n’a clairement pas plu à Roberto De Zerbi et à la direction marseillaise, qui a décidé ce lundi d’exclure Jonathan Rowe et Adrien Rabiot.