«C’est la dernière fois» : Clash à l’OM, Roberto De Zerbi pète un câble !

Un début de crise à l’OM. Suite à la défaite du club phocéen sur la pelouse du Stade Rennais vendredi soir, les esprits se sont échauffés dans le vestiaire. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été exclus temporairement du groupe après une altercation survenue entre les deux hommes. Spectateur de la scène, Roberto De Zerbi lui, a dégoupillé.
Nul doute que l’OM aurait aimé vivre un début de saison différent. Battu par Rennes vendredi soir après avoir dominé et été en supériorité numérique sur une grande partie de la rencontre, le club phocéen a connu une ambiance tendue dans son vestiaire. Comme rapporté par RMC Sport, les esprits se sont échauffés. S’étant senti visé par plusieurs reproches de ses coéquipiers, Jonathan Rowe serait alors entré dans un état second. Une altercation a alors eu lieu entre l’Anglais et Adrien Rabiot, qui ont dû être séparés.
Rowe et Rabiot temporairement exclus
Une scène surprenante après seulement un match disputé cette saison, et qui n’a pas du tout plu au staff marseillais, dont Roberto De Zerbi. En effet, ce lundi, RMC Sport révèle qu’à la fois Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été temporairement exclus du groupe de l’OM. Une punition radicale pour deux joueurs importants du coach italien, qui s’est lui aussi énervé dans les vestiaires.
De Zerbi s’énerve
Au micro de Rothen S’enflamme, le journaliste Florent Germain a décrit l’attitude de Roberto De Zerbi pendant cette altercation entre les joueurs : « Le coach, il a d’abord laissé les joueurs s’expliquer. Mais après quand c’est parti trop loin, il y a eu intervention du staff et de l’entraîneur. Il était vraiment agacé que ça prenne des proportions aussi énormes. Il aurait même tenu la phrase : ‘C’est la dernière fois que ça arrive’, parce qu’il ne veut pas que ça parte dans des tentatives de s’invectiver, de s’écharper. Mais c’est dans un second temps qu’il a pris la parole. Ça monte très souvent en pression dans le vestiaire de l’OM. »