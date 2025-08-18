«C’est la dernière fois» : Clash à l’OM, Roberto De Zerbi pète un câble !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un début de crise à l’OM. Suite à la défaite du club phocéen sur la pelouse du Stade Rennais vendredi soir, les esprits se sont échauffés dans le vestiaire. Jonathan Rowe et Adrien Rabiot ont été exclus temporairement du groupe après une altercation survenue entre les deux hommes. Spectateur de la scène, Roberto De Zerbi lui, a dégoupillé.

Nul doute que l’OM aurait aimé vivre un début de saison différent. Battu par Rennes vendredi soir après avoir dominé et été en supériorité numérique sur une grande partie de la rencontre, le club phocéen a connu une ambiance tendue dans son vestiaire. Comme rapporté par RMC Sport, les esprits se sont échauffés. S’étant senti visé par plusieurs reproches de ses coéquipiers, Jonathan Rowe serait alors entré dans un état second. Une altercation a alors eu lieu entre l’Anglais et Adrien Rabiot, qui ont dû être séparés.

Rowe et Rabiot temporairement exclus Une scène surprenante après seulement un match disputé cette saison, et qui n’a pas du tout plu au staff marseillais, dont Roberto De Zerbi. En effet, ce lundi, RMC Sport révèle qu’à la fois Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été temporairement exclus du groupe de l’OM. Une punition radicale pour deux joueurs importants du coach italien, qui s’est lui aussi énervé dans les vestiaires.