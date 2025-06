OM - Evra : «Le diable », terrible révélation sur son craquage !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 2 novembre 2017, avant un match de Ligue Europa face à Guimaraes, une altercation avait eu lieu entre Patrice Evra et un supporter de l’OM. Un épisode sur lequel est revenu Florian Thauvin, révélant que le jour-même, l’ancien latéral gauche lui avait confié, ainsi qu’à Steve Mandanda, qu’il avait parfois « l'impression que le diable vient à l'intérieur de moi ».

« On ne peut pas s'empêcher de partir en fou rire »

Florian Thauvin et Steve Mandanda n’ont donc pas été surpris quand ils ont vu Patrice Evra craquer et agresser physiquement ce supporter. Une situation qui a même provoqué un fou rire chez les anciens joueurs de l’OM : « Donc ensuite quand il fait ce geste, avec Steve on se regarde et on se comprend. Quand on revient dans le vestiaire, on va voir Évra et, même si la situation est chaotique avec ce qu'il vient de se passer, on ne peut pas s'empêcher de partir en fou rire. "Mais Pat', là, en fait, le diable s'est emparé de ton corps..." »