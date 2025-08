OM : Envoyé à la retraite, Aubameyang répond cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit désormais âgé de 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang ne se voit pas arrêter sa carrière tout de suite. L’attaquant de l’OM se sent bien physiquement et fait très attention à son corps ainsi qu’à sa récupération. Si certains ont exprimé des doutes relatifs à son âge, l’international gabonais compte répondre à ses détracteurs sur le terrain.

« Sincèrement, vu comme je me sens en ce moment, je pense que ce sera pas tout de suite, même si je sais que je suis plus à la fin de ma carrière qu’au début. » Dans un livre Twitch organisé sur la chaîne de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué la fin de sa carrière, lui qui a fêté ses 36 ans en juin dernier. Le Gabonais se sent « très bien » physiquement et a l’intention de continuer à jouer au plus haut niveau « jusqu’au jour où je sens que je n’apporte plus à l’équipe où je serai. »

« On a l’impression que pour certains joueurs c’est pas un problème, mais pour d’autres si » La longévité de Pierre-Emerick Aubameyang est le résultat d’un travail important qu’il effectue en dehors du terrain. « Je pense que c’est dû à tous les efforts faits en dehors du terrain, notamment dans la récupération. Je fais très attention à mon corps. Mon père me disait toujours : “si tu respectes ton corps, il t’emmènera loin.” Et c’est exactement ça. À cet âge-là, je pense que le plus important c’est la récupération, comment récupérer au plus vite. Parce qu’un corps de 36 ans ne récupère pas comme un corps de 20 ans. C’est privilégier ces choses-là et puis le reste on connait, bien manger, bien s’hydrater », a déclaré l’attaquant de l’OM.