OM : En plein calvaire, Harit reçoit un message fort de Longoria

Alors qu'il s'apprêtait à prendre la direction du Qatar pour participer à la Coupe du monde avec le Maroc, Amine Harit a été fauché. Blessé gravement au genou, le joueur a dit adieu à ses rêves de Mondial, mais probablement aussi à sa saison avec l'OM. Ces dernières semaines, il a reçu le soutien de ses coéquipiers, mais aussi de son président, qui a tenu à lui envoyer un message.

Amine Harit se faisait une joie de participer à la Coupe du monde. L'international marocain comptait disputer une dernière rencontre de championnat face à l'AS Monaco avant de s'envoler pour le Qatar. Mais ce 13 novembre a tourné à la catastrophe pour le joueur de l'OM. Harit s'est gravement blessé. Victime d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche, le milieu offensif a vu ses rêves de Mondial s'envoler.

Harit peut compter sur le soutien de ses coéquipiers

Amine Harit espérait, tout de même, faire le voyage jusqu'au Qatar pour encourager ses coéquipiers, mais son médecin lui a déconseillé de prendre l'avion après l'opération. C'est donc depuis la France que le joueur observe les prestations du Maroc. Dans sa chambre d'hôpital, il a reçu les visites de plusieurs de ses coéquipiers comme Isaak Touré ou encore Dimitri Payet. « Capi merci d’être venu, un vrai de vrai » a envoyé Harit.

Des progrès pour Amine Harit

Désormais, une longue période de rééducation débute pour Amine Harit, qui va tenter de faire son retour avec l'OM avant la fin de la saison. Depuis quelques semaines, il entamé sa convalescence dans l'Ain selon les informations de L'Equipe. Et des premiers progrès ont été enregistrés. Désormais, Harit pourrait plier son genou à 75 degrés.

« J'ai hâte de revoir Amine. »