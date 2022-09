Foot - OM

OM : Clash en vue pour Payet à cause de Tudor ? La réponse

Publié le 13 septembre 2022 à 14h10 par Axel Cornic

Après une saison extraordinaire sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet rencontre quelques problèmes avec Igor Tudor. La star de l’Olympique de Marseille est utilisée avec parcimonie et lors du premier match de Ligue des Champions face à Tottenham (2-0), Payet n’est même pas rentré en jeu. Une situation qu’il semble toutefois très bien gérer…

C’est le gros dossier de ce début de saison. Alors que l’OM marche sur l’eau, les questionnements sont de plus en plus nombreux au sujet de Dimitri Payet, devenu un véritable joker de luxe pour Igor Tudor. Le numéro 10 n’a en effet aligné que deux titularisations depuis le début de la saison, lors de la 4e et 5e journée de Ligue 1.

Payet ne s’est jamais plaint

D’après les informations de La Provence, l’ancien de l’ASSE et du FC Nantes ne se serait pas du tout plaint de cette situation et ne rechignerait jamais à faire les traditionnelles décrassages imposés aux remplaçants ou aux joueurs ayant peu joué. Il n’y aurait donc aucune répercussion sur le vestiaire de l’OM, qui semble désormais uni derrière son entraineur après des débuts délicats. Toute crainte de clash de la part de Dimitri Payet semble donc exclue en interne à l'OM.

Il sera titulaire ce mardi, face à Francfort