Balerdi, Payet… Comprenez vous les choix de Tudor ?

Publié le 12 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

L'OM a enregistré une nouvelle victoire, en Ligue 1, face au LOSC (2-1). Une bonne performance qui donne raison à Igor Tudor. Ce dernier fait des choix osés en ce début de saison comme celui de sortir dès les premières minutes de Leonardo Balerdi ou encore de se passer des services de Dimitri Payet. Selon vous, ces décisions sont-elles compréhensives ?

Rarement un entraîneur n'avait suscité autant de réactions, et ce même au sein de son vestiaire. Doté d'un fort caractère, Igor Tudor a bousculé les habitudes d'un groupe, qui avait tissé des liens étroits avec Jorge Sampaoli lors du dernier exercice. Et cela a forcément crée des étincelles. Venu à l'OM après un passage au Hellas Vérone, le Croate s'est brouillé avec de nombreux joueurs depuis son arrivée comme Gerson ou encore Jordan Amavi. Dernièrement, les tensions étaient retombées, notamment après une réunion organisée à la Commanderie, mais aussi après des résultats satisfaisants. Mais même si l'OM enchaîne les victoires en Ligue 1, les choix de Tudor continuent de faire réagir. Et pour cause, ils touchent certains cadres marseillais comme Dimitri Payet.

OM : Payet, Balerdi… Igor Tudor se justifie après le LOSC https://t.co/0aJvPGl5Zj pic.twitter.com/38J2ZxQOoS — le10sport (@le10sport) September 11, 2022

Igor Tudor se passe une nouvelle fois de Payet

Véritable leader du vestiaire, Dimitri Payet est relégué à un rôle de second couteau depuis l'arrivée d'Igor Tudor. Laissé sur le banc des remplaçants face à Tottenham mercredi dernier en Ligue des champions, l'international français n'a pas pénétré sur la pelouse du Vélodrome ce samedi face au LOSC. Un choix payant puisque l'OM a remporté son match (2-1). Mais malgré la victoire, les journalistes n'avaient qu'à l'esprit la gestion de Payet. Après avoir ignoré les questions sur le joueur, Tudor a justifié sa décision au micro de Canal + : « Il avait un problème au niveau du mollet. Il n’a fait qu’un entraînement avant le match, donc il était difficile de le faire jouer. Je lui en ai parlé hier (vendredi) et je lui ai annoncé la décision ».

« Il commencera le prochain match de Ligue des Champions »

A en croire Igor Tudor, Dimitri Payet a été préservé avant la rencontre de Ligue des champions face à l'Eintracht Francfort. « Il y a beaucoup de matchs, tout le monde est important, surtout quand on joue tous les trois jours. J’ai parlé avec lui, je lui ai expliqué mon plan, il était d’accord avec moi : il commencera le prochain match de Ligue des champions. C’est un joueur fort, il se sent bien, il est positif à l’entraînement » a déclaré le technicien en conférence de presse, mettant fin au malaise. Mais parallèlement à ce dossier, l'entraîneur de l'OM doit faire face à un nouveau sujet.

La colère de Balerdi après le choix de Tudor