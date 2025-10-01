OM : Décision douloureuse pour De Zerbi, il jubile !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Roberto De Zerbi a titularisé Arthur Vermeeren à la place de Pierre-Emile Højbjerg. Une décision prise à contre-coeur, comme l'a avoué le coach de l'OM. De son côté, Arthur Vermeeren était aux anges. D'ailleurs, le crack belge de 20 ans n'a pas pu cacher sa joie après le carton marseillais face à l'Ajax.

Ce mardi soir, l'OM a affronté l'Ajax au Vélodrome, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Faisant partie du XI type de Roberto De Zerbi, Pierre-Emile Højbjerg a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants.

OM-Ajax : Vermeeren titulaire à la place d'Højbjerg Présent en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a justifié son choix de ne pas titulariser Pierre-Emile Højbjerg. « Comment expliquez-vous vos choix du soir ? Vermeeren a joué parce qu'Höjbjerg ne peut pas jouer tous les matches, et car il va aussi jouer en équipe nationale ensuite. Le mettre en dehors du onze est quelque chose qui me fait toujours mal », a avoué l'entraineur de l'OM.