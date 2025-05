OM : De Zerbi va «l’étouffer», il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir (20h45), l’OM se déplace sur la pelouse de Lille dans un match hautement important pour les deux équipes visant la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Passé par les deux clubs, Jocelyn Angloma voit bien le style de jeu de Roberto De Zerbi étouffer la formation de Bruno Genesio.

Un choc d’une extrême importance. Engagé dans une fin de saison haletante, l’OM doit absolument obtenir un résultat positif ce dimanche soir à Lille au risque de laisser les concurrents recoller au classement. Troisième de Ligue 1 après la victoire de Monaco ce samedi, la formation de Roberto De Zerbi peut vivre un tournant de sa fin de saison au stade Pierre-Mauroy.

Gros choc pour l’OM

En face, le LOSC espère également réussir un gros coup devant son public. Sixièmes, les hommes de Bruno Genesio pourraient potentiellement récupérer la deuxième place en cas de victoire face à l’OM. Interrogé par le Parisien, Jocelyn Angloma, passé par Lille entre 1987 et 1990, et par l’OM entre 1991 et 1994, voit le club phocéen prendre le dessus dans le jeu.

« La possession de Roberto De Zerbi peut étouffer les équipes adverses »

« Au niveau tactique, Lille est très solide. Ils sont capables de jouer assez bas et de trouver des espaces, ils peuvent en profiter. Mais la possession de Roberto De Zerbi peut étouffer les équipes adverses et ils ont aussi des individualités très fortes. Il doit espérer que ses meilleurs joueurs seront à leur meilleur niveau », a ainsi confié l’ancien latéral, également passé par l’Inter Milan.