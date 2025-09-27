OM - De Zerbi : Un attaquant est réclamé en direct !

Après sa victoire contre le PSG ce lundi, l’OM a su renverser le score contre Strasbourg ce vendredi pour s’imposer (1-2). Amine Gouiri s’est néanmoins pas montré à son avantage, alors que Pierre-Emerick Aubameyang a su faire la différence après son entrée. Daniel Riolo veut toutefois continuer à voir l’international algérien titulaire sous les ordres de Roberto De Zerbi.
«Gouiri, je le veux titulaire»
« Gouiri, je le veux titulaire. (...) Le fait qu'il (Gouiri) n'ait pas profiter, qu'il n'ait pas mis au fond les occases qui auraient valorisé à ce moment-là le collectif, en fait, c'est ça qui m'a un peu perturbé, parce que je me dis qu'ils sont pas efficaces à ce moment-là, ils sont quand même parfois chahutés par Strasbourg, et je me dis : "est-ce qu'ils seraient pas mieux avec untel ou untel" » a d’abord expliqué le chroniqueur de l’After Foot sur les antennes de RMC.
«J'ai eu peur que ce soit gâché»
« Mais entre la gestion de l'effectif, et le fait que le jeu, tu l'as quand même produit, en fait elle était bien (la compo), et il l'a amélioré en cours de route (avec les entrées). Quand Strasbourg a mené 1-0, je me suis dis : "ok, tu es en train de mettre tes bonnes cartouches (les entrants), mais est-ce qu'il n’est pas trop tard ?". Même le 1-1, parce qu'ils marquent à la fin, ça aurait pu être décevant. J'ai eu peur que ce soit gâché » a ensuite ajouté Daniel Riolo.