OM - De Zerbi : Un attaquant est réclamé en direct !

L’OM a affiché une grande force de caractère ce vendredi. Après sa victoire contre le PSG, le club phocéen a enchaîné avec un second succès consécutif en reversant le score contre Strasbourg (1-2). Amine Gouiri ne s’est cependant pas montré à son avantage, tandis que Pierre-Emerick Aubameyang a su faire la différence après son entrée en jeu. Daniel Riolo continue toutefois de réclamer l’international algérien à Roberto De Zerbi.

«Gouiri, je le veux titulaire» « Gouiri, je le veux titulaire. (...) Le fait qu'il (Gouiri) n'ait pas profiter, qu'il n'ait pas mis au fond les occases qui auraient valorisé à ce moment-là le collectif, en fait, c'est ça qui m'a un peu perturbé, parce que je me dis qu'ils sont pas efficaces à ce moment-là, ils sont quand même parfois chahutés par Strasbourg, et je me dis : "est-ce qu'ils seraient pas mieux avec untel ou untel" » a d’abord expliqué le chroniqueur de l’After Foot sur les antennes de RMC.