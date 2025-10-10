OM : De Zerbi tacle Rabiot, le règlement de comptes en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un entretien accordé à la presse italienne, Roberto De Zerbi a expliqué que le départ d’Adrien Rabiot dans les dernières heures du mercato estival après la bagarre avec Jonathan Rowe avait « fait du bien » à l’Olympique de Marseille. Une sortie critiquée par Eric Di Meco, au micro de RMC.

Élément essentiel de Roberto De Zerbi la saison dernière, Adrien Rabiot a été prié de se trouver un nouveau club par l’OM à la fin du mercato estival après la bagarre survenue dans le vestiaire phocéen avec Jonathan Rowe. Interrogé par le Corriere della Sera ce jeudi, l’entraîneur italien s’est dit satisfait de l’issue du dossier. « J'avais déjà vu une bagarre comme celle entre Rowe et Rabiot ? Jamais. Et je viens de la rue. Mais ça nous a fait du bien, car le club a choisi de se passer de Rabiot, qui ne voulait pas faire machine arrière », a lancé De Zerbi. Une sortie incompréhensible pour Éric Di Meco.

Di Meco tacle De Zerbi « Je suis étonné de la déclaration, je trouve ça moyen. Le problème, c’est que dans cette histoire De Zerbi a tout dit et son contraire, a confié l’ancien joueur de l’OM sur RMC, rappelant les prises de position contradictoires du technicien les jours précédents le départ de Rabiot. De Zerbi soutient ses dirigeants la veille du match contre le Paris FC, et après le match il nous fait une pirouette à 360°, qu’il voulait réparer les choses. Et là aujourd’hui, il nous dit que finalement, c’est une bonne nouvelle pour l’OM sans Rabiot. »