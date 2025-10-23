OM : De Zerbi se fait tacler en direct !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM de Pablo Longoria s'est incliné face au Sporting à Lisbonne. Interrogé après la rencontre, Roberto De Zerbi s'en est pris à l'arbitre. Dans la foulée, Samir Nasri a affirmé que les Marseillais avaient perdu à cause de leur entraineur, et non, parce que Rade Obrenovic avaient pris de mauvaises décisions.

Pour le compte de la troisième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, l'OM était en déplacement à Lisbonne, et ce, pour affronter le Sporting. Après avoir ouvert le score, les Marseillais se sont inclinés (2-1) au stade José Alvalade.

«Les changements de Roberto De Zerbi ont manqué d’audace» Interrogé au micro de Canal +, Roberto De Zerbi a affirmé que l'OM avait perdu contre le Sporting à cause de l'arbitrage. Rade Obrenovic ayant notamment expulsé Emerson Palmieri juste avant la mi-temps. « Je crois que même à 10, on n’a pas tellement souffert. On a pris un but après un dribble, mais ils n’ont pas eu de grandes occasions. Aguerd a anticipé, et le joueur du Sporting s’est retrouvé devant le but. Ils ont mis des joueurs de qualité, frais. J’étais plutôt tranquille, même avec un joueur en moins. Selon moi, on a payé des erreurs d’arbitrage, je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. Je ne pense pas que l’arbitre ait été bon sur ce match », a pesté le coach marseillais.