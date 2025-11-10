OM : De Zerbi se fait fracasser en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au cours des dernières semaines, l'OM a connu des résultats mitigés alors que le club était plutôt sur la pente ascendante. Pour de nombreux observateurs, la gestion de Roberto De Zerbi pose problème puisque malgré les blessures de certains joueurs importants de l'effectif, l'entraîneur italien est supposé faire mieux.

Malgré les difficultés rencontrées ces derniers temps, l'OM a validé une victoire face à Brest ce week-end, subtilisant la première place de la Ligue 1 en attendant le match du PSG. Le club de la cité phocéenne sort d'un rendez-vous décevant face à l'Atalanta Bergame en Ligue des champions et la manière de faire de l'Italien dérange.

De Zerbi sous le feu des critiques Souvent pointé du doigt pour la gestion questionnable de son effectif, Roberto De Zerbi a encore du mal à convaincre. Lionel Charbonnier n'a pas été tendre avec lui. « Pour moi, il est trop investi, il est trop dans son match, il est trop supporter, il est pratiquement joueur, il est tout à la fois sauf entraîneur, et donc son esprit d’analyse est complètement biaisé » déclare-t-il dans l'After Foot de RMC.