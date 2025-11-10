OM : De Zerbi se fait fracasser en direct !

Au cours des dernières semaines, l'OM a connu des résultats mitigés alors que le club était plutôt sur la pente ascendante. Pour de nombreux observateurs, la gestion de Roberto De Zerbi pose problème puisque malgré les blessures de certains joueurs importants de l'effectif, l'entraîneur italien est supposé faire mieux.
Malgré les difficultés rencontrées ces derniers temps, l'OM a validé une victoire face à Brest ce week-end, subtilisant la première place de la Ligue 1 en attendant le match du PSG. Le club de la cité phocéenne sort d'un rendez-vous décevant face à l'Atalanta Bergame en Ligue des champions et la manière de faire de l'Italien dérange.
De Zerbi sous le feu des critiques
Souvent pointé du doigt pour la gestion questionnable de son effectif, Roberto De Zerbi a encore du mal à convaincre. Lionel Charbonnier n'a pas été tendre avec lui. « Pour moi, il est trop investi, il est trop dans son match, il est trop supporter, il est pratiquement joueur, il est tout à la fois sauf entraîneur, et donc son esprit d’analyse est complètement biaisé » déclare-t-il dans l'After Foot de RMC.
De Zerbi doit changer d'approche ?
Même si l'OM est dans une situation plutôt positive en Ligue 1, les résultats de Ligue des champions ont déçu récemment. Roberto De Zerbi a été pointé du doigt et certains commencent à réclamer du changement. « C'est un défaut chez lui, c'est récurrent. Il ferait mieux de monter, de prendre de l’altitude, de regarder un petit peu, d’être moins actif sur son bord de terrain. Alors, beaucoup adorent ça : “Ouais, c’est génial, c’est l’esprit de Marseille.” Si je veux qu'il fasse comme Luis Enrique ? Voilà, que ce soit en visuel, voire même, ça lui ferait du bien, parce qu’il serait assis, il prendrait de la hauteur, il aurait plus cet esprit d’analyse » poursuit Charbonnier.