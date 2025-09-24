OM : De Zerbi sanctionné après son craquage, c’est officiel !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Expulsé lundi soir lors de la victoire de l’OM face au PSG (1-0), Roberto De Zerbi est désormais fixé sur sa sanction. La commission de discipline de la LFP a suspendu le technicien italien de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour un match, plus un autre avec sursis.

Comme on pouvait s’y attendre, Roberto De Zerbi ne sera pas sur le banc vendredi prochain pour le déplacement de l’OM à Strasbourg. Lundi soir, lors de la victoire de son équipe contre le PSG (1-0), le technicien italien a été expulsé en fin de rencontre pour avoir eu des propos véhéments envers Jérôme Brisard, arbitre du Classique.

De Zerbi suspendu après son rouge contre le PSG Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a rendu sa décision concernant Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a écopé d’une suspension d’un match, plus un match avec sursis.