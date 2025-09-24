OM : De Zerbi sanctionné après son craquage, c’est officiel !

Expulsé lundi soir lors de la victoire de l’OM face au PSG (1-0), Roberto De Zerbi est désormais fixé sur sa sanction. La commission de discipline de la LFP a suspendu le technicien italien de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour un match, plus un autre avec sursis.
Comme on pouvait s’y attendre, Roberto De Zerbi ne sera pas sur le banc vendredi prochain pour le déplacement de l’OM à Strasbourg. Lundi soir, lors de la victoire de son équipe contre le PSG (1-0), le technicien italien a été expulsé en fin de rencontre pour avoir eu des propos véhéments envers Jérôme Brisard, arbitre du Classique.
De Zerbi suspendu après son rouge contre le PSG
Réunie ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a rendu sa décision concernant Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a écopé d’une suspension d’un match, plus un match avec sursis.
« Un match de suspension ferme et un match avec sursis »
« 5e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain du lundi 22 septembre 2025. Comportement de M. Roberto DE ZERBI, entraîneur de l’Olympique de Marseille. Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles », a indiqué la commission de discipline de la LFP dans son communiqué.