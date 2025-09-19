OM : De Zerbi refuse des offres XXL !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant l’été 2024, l’OM bouclait la venue de Roberto de Zerbi. Un joli coup assurément puisque le technicien italien, passé par Sassuolo ou encore Brighton, était courtisé par des cadors européens. Cette décision a poussé Salim Lamrani à se pencher sur sa carrière et sur sa mentalité. Pour le10Sport.com, l’auteur évoque son affection pour l’entraîneur marseillais.

Le dernier projet de Salim Lamrani s’inscrit à la croisée de son expertise académique et de sa passion pour le football. Professeur des universités et docteur à la Sorbonne, Lamrani a décidé de consacrer un ouvrage à Roberto De Zerbi, un entraîneur dont l’arrivée à Marseille a suscité autant de surprise que d’enthousiasme. En effet, le technicien italien était très courtisé au moment où il a pris la décision de rejoindre l’OM. Plusieurs clubs du haut de tableau européen, disposant de budgets supérieurs et de garanties sportives plus solides, étaient prêts à lui dérouler le tapis rouge (il était question du Bayern Munich et de Manchester United). Mais De Zerbi a préféré répondre à l’appel de la passion, celui du Vélodrome et de son atmosphère volcanique, plutôt que de choisir la sécurité des grandes écuries.

« Il était courtisé par de grands clubs européens » Auteur du livre le football selon Roberto de Zerbi, Salim Lamrani a évoqué cette décision pour le 10Sport.com. « Lorsque Roberto De Zerbi a signé à l’Olympique de Marseille, je me suis réjoui de voir un entraîneur de ce calibre rejoindre la cité phocéenne. Il était courtisé par de grands clubs européens, qui lui offraient davantage de garanties sportives et financières, mais il a préféré la passion et les excès du Vélodrome » a-t-il déclaré.