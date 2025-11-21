OM : De Zerbi recale une star, c’est officiel !

Axel Cornic

La trêve internationale touche enfin à sa fin et la Ligue 1 va reprendre ses droits dès ce vendredi, avec un choc très attendu. L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de son voisin de l’OGC Nice, pour essayer de poursuivre sa belle série de trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, débutée le 1er novembre dernier.

La course reprend du côté de Marseille. Toujours à deux petits points du PSG, l’OM veut continuer à y croire et cela va obligatoirement passer par un bon résultat ce vendredi, face à l’OGC Nice. Un match sous haute tensions, quand on connaît la relation compliquée entre les deux clubs du sud de la France.

L’OM perd Højbjerg... Et ça ne s’annonce pas simple, puisque l’OM devra notamment faire à moins d’un de ses piliers. Pierre-Emile Højbjerg n’est en effet pas présent dans le groupe choisi par Roberto De Zerbi ce vendredi, pour le déplacement à Nice. Le milieu de terrain, très sollicité lors de la trêve internationale avec la sélection danoise, n’avait pas participé aux entraînements de jeudi et est donc mis au repos.