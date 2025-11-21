Nouveaux joueurs à l'OM : Le vestiaire confirme !

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi n'hésite pas à s'appuyer du différents jeunes du centre de formation, ce qui est suffisamment rare à l'OM pour être souligné. Robinio Vaz, Darryl Bakola ou encore Tajidine Mmadi ont ainsi tous bénéficié de temps de jeu à Marseille. Et Geoffrey Kondogbia s'en félicite.
Kondogbia s'enflamme pour les cracks de l'OM
« C’est une vraie fierté et une grande satisfaction. Quand on voit des jeunes comme ça, on se revoit un peu à nos débuts, à nos premières entrées en jeu. On sait ce qu’ils traversent, comment ils se battent pour atteindre leurs rêves. C’est beau de voir des histoires comme ça », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
« Et c’est aussi une preuve de progression pour le club : voir des jeunes jouer en Ligue 1 ou en Ligue des champions, c’est un signe d’évolution. Pour les aider, j’essaie d’être naturel : leur montrer qu’on est là s’ils ont besoin, tout en leur laissant leur espace, parce qu’ils font partie de l’effectif et qu’il faut du caractère. C’est un équilibre entre soutien et liberté », ajoute Geoffrey Kondogbia.