Nouveaux joueurs à l'OM : Le vestiaire confirme !

Depuis le début de la saison, Roberto De Zerbi n'hésite pas à s'appuyer du différents jeunes du centre de formation, ce qui est suffisamment rare à l'OM pour être souligné. Robinio Vaz, Darryl Bakola ou encore Tajidine Mmadi ont ainsi tous bénéficié de temps de jeu à Marseille. Et Geoffrey Kondogbia s'en félicite.

Kondogbia s'enflamme pour les cracks de l'OM « C’est une vraie fierté et une grande satisfaction. Quand on voit des jeunes comme ça, on se revoit un peu à nos débuts, à nos premières entrées en jeu. On sait ce qu’ils traversent, comment ils se battent pour atteindre leurs rêves. C’est beau de voir des histoires comme ça », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.