OM - De Zerbi : Le coup de pression en direct !

Axel Cornic

Après une longue absence, l’Olympique de Marseille est enfin revenu en Ligue des Champions cette saison, notamment grâce au travail fait par Roberto De Zerbi. Mais l’aventure européenne du club phocéen pourrait se terminer plus vite que prévu, avec une élimination dès la phase de ligue.

La victoire contre Newcastle (2-1), a fait beaucoup de bien à l’OM. Dans les bas-fonds du classement de la Ligue des Champions, les Marseillais ont pu faire un petit bond au classement et revenir donc dans les 24 premières équipes de la compétition. De bon augure pour une éventuelle qualification...

Grand danger en Ligue des Champions ? Mais c’est encore loin d’être gagné ! Car l’OM va encore devoir en découdre contre les Belges de l’Union Saint-Gilloise et ceux du Club Bruges, mais surtout face à Liverpool. Du très lourd pour terminer, avec donc une élimination qui n’est pas impossible pour De Zerbi et ses hommes.