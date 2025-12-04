OM - De Zerbi : Le coup de pression en direct !

Après une longue absence, l’Olympique de Marseille est enfin revenu en Ligue des Champions cette saison, notamment grâce au travail fait par Roberto De Zerbi. Mais l’aventure européenne du club phocéen pourrait se terminer plus vite que prévu, avec une élimination dès la phase de ligue.
La victoire contre Newcastle (2-1), a fait beaucoup de bien à l’OM. Dans les bas-fonds du classement de la Ligue des Champions, les Marseillais ont pu faire un petit bond au classement et revenir donc dans les 24 premières équipes de la compétition. De bon augure pour une éventuelle qualification...
Grand danger en Ligue des Champions ?
Mais c’est encore loin d’être gagné ! Car l’OM va encore devoir en découdre contre les Belges de l’Union Saint-Gilloise et ceux du Club Bruges, mais surtout face à Liverpool. Du très lourd pour terminer, avec donc une élimination qui n’est pas impossible pour De Zerbi et ses hommes.
« Si l'OM n'est pas dans les 24, c'est qu'il y a une anomalie »
Au micro de RMC ce mercredi, Jérôme Rothen a assuré qu’il ne comprendrait pas que l’OM ne termine pas dans les 24 premières équipes de la Ligue des Champions. « Ça me paraît logique quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille d'être dans les 24 en Ligue des champions. Si l'OM n'est pas dans les 24, c'est qu'il y a une anomalie » a déclaré l’ancien joueur du PSG.