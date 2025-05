OM : De Zerbi, la fin est annoncée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Partira, ne partira pas… C’est l’une des questions qui a occasionnellement fait l’actualité de l’Olympique de Marseille au fil de la saison. Roberto De Zerbi n’a tenu qu’une seule année à l’OM, mais son nom est déjà lié à l’AC Milan en Italie entre autres. Toutefois, le feuilleton autour de l’avenir de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille touche déjà à sa fin.

Après le premier des deux revers concédés face à l’AJ Auxerre en Ligue 1 cette saison, Roberto De Zerbi avait lâché une bombe en conférence de presse. Début novembre, soit quelques mois seulement après sa nomination au poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille, le technicien italien affirmait qu’il était prêt à partir si c’était lui le problème. Finalement, il est resté et se trouve toujours en poste malgré certaines rumeurs entourant son avenir.

«Je ne mets pas ma main à couper, mais je pense qu’il va rester»

Et notamment à l’AC Milan où Sergio Conceiçao ne devrait pas passer l’été. Journaliste de RMC couvrant l’actualité de l’OM, Florent Germain a mis les pieds dans les plats sur les ondes de la radio mercredi. « Je ne mets pas ma main à couper, mais je pense qu’il va rester. J’ai le sentiment que la qualif en Ligue des champions, et le fait qu’ils ont retrouvé une certaine union en interne et qu’au final l’essentiel est là… Le projet va continuer ».

«Je ne vois pas la direction changer de coach. Pour moi, la raison va l’emporter»

Florent Germain a poursuivi son argumentaire en avançant, pour sûr, que le comité directeur présidé par Pablo Longoria ne changerait pas de son propre chef l’entraîneur en raison d’une quête évidente de stabilité après la valse des coachs depuis 2022 et l’arrivée d’Igor Tudor. « La direction est aussi consciente qu’il faut de la stabilité. Ils vont s’asseoir pour régler ce qu’il y a à régler, mais j’ai bon espoir qu’il reste (…) Je ne vois pas la direction changer de coach. Pour moi, la raison va l’emporter ».