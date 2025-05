L’OM a choisi son gardien pour la Ligue des Champions !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l'OM va donc désormais pouvoir préparer sereinement son mercato estival et apporter les retouches nécessaires à son effectif afin d'être compétitif. Mais aucun changement en perspective au poste de gardien de but, puisque Gerónimo Rulli devrait rester le dernier rempart de l'OM l'an prochain.

Le mercato estival risque d'être assez agité du côté de l'OM, puisque la direction semble préparer du mouvement. Le secteur défensif devrait être principalement concerné avec certaines rumeurs persistantes autour du club phocéen depuis maintenant plusieurs semaines (Aymeric Laporte, Facundo Medina, Wesley Fofana...). Mais qu'en est-il du poste de gardien de but à l'OM ?

Rulli, valeur sûre de l'OM

Recruté l'été dernier en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 4M€ seulement, Gerónimo Rulli (32 ans) a réussi de très bonnes choses ces derniers mois à l'OM. L'international argentin a d'ailleurs été nommé parmi les cinq meilleurs gardiens de Ligue 1 aux Trophées UNFP avec Luca Perri, Gianluigi Donnarumma, Djordje Petrovic ou encore Lucas Chevalier. Un titre finalement remporté par le joueur du LOSC.

L'OM va le garder

Et mercredi soir, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, le journaliste Florent Germain a indiqué que l'OM allait continuer l'aventure avec Gerónimo Rulli la saison prochaine. Et le gardien argentin gardera donc la cage marseillaise en Ligue des Champions...