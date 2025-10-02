OM : De Zerbi écarte un joueur à la surprise générale !

Pour affronter l'Ajax Amsterdam, Roberto De Zerbi a décidé de se passer de certains joueurs majeurs à l'image de Pierre-Emile Hojbjerg, remplacé par Arthur Vermeeren. Un choix que l'entraîneur de l'OM a parfaitement assumé en conférence de presse après la rencontre, expliquant notamment avoir changé ses plans à la dernière minute.
Pour le retrouvailles entre la Ligue des champions et le Stade Vélodrome, l'OM a largement dominé l'Ajax Amsterdam (4-0).
Hojbjerg remplaçant, De Zerbi assume
« J'ai dû me forcer pour sortir Pierre-Emile Hojberg du onze de départ. Il a enchaîné trois matches avec beaucoup d'activité et une grosse dépense d'énergie. Je voudrais que tous mes joueurs soient protagonistes. L'idée de faire jouer Arthur Vermeeren, qui est très jeune et très fort, ainsi que Bilal Nadir était là. C'était une bonne idée de faire entrer Timothy Weah pour donner un coup de main à Benjamin Pavard. J'espère que ce n'est pas trop grave pour Facundo Medina, je n'ai pas de nouvelles, c'est une entorse de la cheville mais on ne connaît pas la gravité de la blessure. J'ai sorti Paixao et Matt O'Riley trop vite. Mais on n'est pas dans une condition optimale. Je me suis dit que je n'allais pas prendre de risque avec Leonardo Balerdi », confie-t-il en conférence de presse avant de détailler plus précisément son plan.
«Nous avons changé tout notre plan»
« Nous sommes en train de devenir une équipe forte, c'est vrai, mais nous ne voulons pas laisser la balle aux autres. Mais avec les absences de Weghorst et Dolberg, ce matin, nous avons changé tout notre plan. Le problème, c'est que leur meneur de jeu, devant la défense, entrait entre les défenseurs centraux. Nous n'avons pas tout de suite compris que Vermeeren devait monter avec lui pour créer le 3 contre 3. Nous leur avons donc concédé un 3 contre 2 au début. Mais l'Ajax reste l'Ajax, ils savent garder le ballon. J'avais dit aux joueurs de ne pas perdre patience dans le pressing : parfois ils pouvaient s'en sortir, mais si nous récupérions la balle, nous pouvions marquer. Et c'est ce qui s'est passé avec le but de Greenwood et celui de Paixao. En première période, nous avons très bien joué. Défensivement, nous avons eu l'avantage. Contre l'Ajax, une équipe doit savoir souffrir, en raison de leur culture et de leur tradition. La seconde période a été différente, mais je reste satisfait de la performance globale (…) Arthur Vermeeren a joué parce que Pierre-Emile Hojberg ne peut pas faire tous les matches. On ne doit pas avoir peur d'utiliser les autres joueurs de l'effectif. On doit donner à tout le monde le même respect et la même attention », conclut Roberto De Zerbi.