OM : De Zerbi écarte un joueur à la surprise générale !

Pour le retrouvailles entre la Ligue des champions et le Stade Vélodrome, l'OM a largement dominé l'Ajax Amsterdam (4-0). Pour l'occasion, Roberto De Zerbi avait fait des choix forts, à commencer par la titularisation d'Arthur Vermeeren à la place de Pierre-Emile Hojbjerg. Une décision assumée et expliquée par le coach italien.

Hojbjerg remplaçant, De Zerbi assume « J'ai dû me forcer pour sortir Pierre-Emile Hojberg du onze de départ. Il a enchaîné trois matches avec beaucoup d'activité et une grosse dépense d'énergie. Je voudrais que tous mes joueurs soient protagonistes. L'idée de faire jouer Arthur Vermeeren, qui est très jeune et très fort, ainsi que Bilal Nadir était là. C'était une bonne idée de faire entrer Timothy Weah pour donner un coup de main à Benjamin Pavard. J'espère que ce n'est pas trop grave pour Facundo Medina, je n'ai pas de nouvelles, c'est une entorse de la cheville mais on ne connaît pas la gravité de la blessure. J'ai sorti Paixao et Matt O'Riley trop vite. Mais on n'est pas dans une condition optimale. Je me suis dit que je n'allais pas prendre de risque avec Leonardo Balerdi », confie-t-il en conférence de presse avant de détailler plus précisément son plan.