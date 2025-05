OM : De Zerbi décide de quitter Marseille, un joueur témoigne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Au vu des difficultés rencontrées par l'OM ces derniers temps, Roberto De Zerbi a opté pour une mise au vert loin de Marseille pour tenter d'aborder plus sereinement les derniers rendez-vous de la saison. L'entraîneur italien doit à tout prix valider la place du club en Ligue des champions la saison prochaine et toutes les tentatives sont bonnes à prendre. Benjamin André, milieu de terrain du LOSC, s'est exprimé sur la situation.

Opposé au LOSC en clôture de la 32ème journée de Ligue 1, l'OM veut préparer ce match de la meilleure des manières puisqu'il s'agit d'un rendez-vous crucial dans la perspective de la course à la Ligue des champions. La mise au vert de l'OM est un sujet qui a suscité beaucoup de réactions. Benjamin André a réagi.

Un objectif important

L'OM n'a pas caché ses ambitions concernant le podium final et le club vise clairement une place en Ligue des champions pour la saison prochaine. « La Ligue des champions est très importante pour eux. C'est pour ça qu'ils mettent tous les moyens pour l'obtenir. Après, chacun a sa méthode de préparation » débute Benjamin André en conférence de presse à la veille du choc.

La mise au vert validée

La mise au vert de l'OM décidée par Roberto De Zerbi fait beaucoup parler. Pour le milieu de terrain du LOSC, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. « Faire des stages, pas faire des stages... Je pense qu'il n'y aura même pas de mise au vert pour nous à l'image de la saison. On se prépare comme on sait le faire, comme on l'a déjà fait. Chacun a sa routine, sa méthode » poursuit le joueur de 34 ans.