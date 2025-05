Grand retour en vue ? L’OM déballe tout

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ces dernières années, Pablo Longoria s’est entouré de plusieurs anciens joueurs de l’OM, comme Jean-Pierre Papin et Fabrizio Ravanelli. Ce qu’il compte continuer à faire. Invité dans l’émission spéciale L’OM s’enflamme sur RMC, le président marseillais a assuré qu’il avait l’intention de continuer à ouvrir la porte à des joueurs qui ont « fait l’histoire du club ».

À l’occasion du match des légendes organisé par l’OM ce dimanche soir pour fêter les 125 ans du club, Pablo Longoria était de passage dans l’émission spéciale de RMC, L’OM s’enflamme. Le président de l’Olympique de Marseille s’est notamment exprimé sur son avenir, lui qui est arrivé à l’été 2020 comme directeur sportif, avant d’en prendre les rênes quelques mois plus tard, en février 2021.

« J'espère que mon passage va durer le plus longtemps possible »

« Un autre homme à l'OM ? Oui, chaque pas dans ta vie te fait évoluer, grandir en tant que professionnel surtout. Je suis une personne très inquiète et très ambitieuse. Je dois toujours représenter au mieux ce club. J'espère que mon passage va durer le plus longtemps possible mais ça dépend des résultats. On est tous dépendant des résultats. Ce club est merveilleux », a confié Pablo Longoria sur son avenir.

« Il doit toujours ouvrir la porte à des gens qui ont fait l’histoire du club »

À propos de celui de l’OM, le dirigeant marseillais a exprimé son souhait de continuer à intégrer des anciens joueurs dans l’organigramme, comme cela a été fait avec Fabrizio Ravanelli l’été dernier : « C’est très important, et je dis toujours la même chose, un club doit toujours se rappeler de son histoire. Il doit toujours ouvrir la porte à des gens qui ont fait l’histoire du club. (…) On a ouvert beaucoup d’activités aux anciens. On a créé des différents moments entre eux pour pouvoir partager des anecdotes et faire vivre le club. Sur l’aspect professionnel, il faut des gens qui sont capables, naturellement c’est un plus pour le club. Il y a une projection vers l’avenir. »