OM : De Zerbi balance sur sa relation à Marseille !

Arrivé à l’été 2024, Roberto De Zerbi a trouvé sa place à l’OM. Le technicien italien considère Marseille comme « l’endroit idéal » pour lui et y retrouve la même passion qu’il a connue à Foggia. Il estime qu’il y a également construit la « plus belle relation qui soit » avec ses dirigeants, Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Comme il l’a confié dans un entretien accordé au Corriere della Sera, Roberto De Zerbi ne regrette pas son choix d’être venu à l’OM à l’été 2024, après son départ de Brighton. À Marseille, le technicien italien a trouvé une ville qui lui correspond parfaitement et lui rappelle Foggia, où il est passé comme joueur (2002-2004), puis entraîneur (2014-2016).

«Marseille est l’endroit idéal pour moi» « Marseille est-elle spéciale ? Oui, comme Foggia il y a 10 ans : la façon de vivre le football est la même et cela me convient. Je ne sais pas si je suis l'entraîneur idéal pour eux, mais Marseille est l'endroit idéal pour moi, pour la valeur qu'elle accorde au football : toutes les contradictions sociales sont oubliées pendant 90 minutes. On le ressent », a déclaré Roberto De Zerbi.