OM : De Zerbi annonce le coup parfait, c'est du jamais vu !

Ce mardi soir, l'OM a donné une leçon à l'Ajax, s'imposant 4-0. Interrogé après la victoire écrasante de son équipe, Roberto De Zerbi a affirmé que ses protégés ont réalisé une prestation presque parfaite en première mi-temps. Selon le coach italien, il s'agissait de la meilleure période de l'OM depuis sa signature.
Après sa défaite contre le Real Madrid, l'OM avait rendez-vous avec l'Ajax ce mardi soir. En effet, les Marseillais ont affronté les Lanciers au Vélodrome, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.
«En première période, on a joué quasiment à la perfection»
Alors que l'OM l'a emporté 4-0 face à l'Ajax, Roberto de Zerbi s'est totalement enflammé en conférence de presse d'après-match. « Est-ce votre match référence ? En première période, on a joué quasiment à la perfection. C'est peut-être la meilleure période depuis que je suis ici à Marseille », a affirmé l'entraineur marseillais, avant d'en remettre une couche.
«La meilleure période depuis que je suis ici à Marseille»
« L'Ajax a fait un bon match, en fonction de ses qualités, de son histoire... Le problème, c'est qu'ils ont joué contre Marseille, qui a fait mieux. Hormis les cinq premières minutes, on a mis une grosse pression, en prenant des risques. Il faudra comprendre pourquoi on est redescendus un peu plus ensuite, et pourquoi on n'a pas fait aussi bien qu'en première », a conclu Roberto De Zerbi, le technicien de l'OM.