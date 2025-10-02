OM : De Zerbi annonce le coup parfait, c'est du jamais vu !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM a donné une leçon à l'Ajax, s'imposant 4-0. Interrogé après la victoire écrasante de son équipe, Roberto De Zerbi a affirmé que ses protégés ont réalisé une prestation presque parfaite en première mi-temps. Selon le coach italien, il s'agissait de la meilleure période de l'OM depuis sa signature.

Après sa défaite contre le Real Madrid, l'OM avait rendez-vous avec l'Ajax ce mardi soir. En effet, les Marseillais ont affronté les Lanciers au Vélodrome, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.

«En première période, on a joué quasiment à la perfection» Alors que l'OM l'a emporté 4-0 face à l'Ajax, Roberto de Zerbi s'est totalement enflammé en conférence de presse d'après-match. « Est-ce votre match référence ? En première période, on a joué quasiment à la perfection. C'est peut-être la meilleure période depuis que je suis ici à Marseille », a affirmé l'entraineur marseillais, avant d'en remettre une couche.