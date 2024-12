OM : De Zerbi achève un attaquant en public

Arnaud De Kanel

Arrivé en toute fin de mercato estival, Neal Maupay continue d'être décisif avec l'OM. Dimanche soir, l'ancien joueur de Brighton a délivré une nouvelle passe décisive lors de la victoire olympienne face à l'ASSE. Roberto De Zerbi a laissé entendre en conférence de presse qu'il avait quelque chose en plus par rapport à Elye Wahi.

L'OM se rapproche du PSG. Victorieux de l'ASSE dimanche soir, les Olympiens ne sont plus qu'à 5 points des Parisiens avant d'affronter le LOSC samedi. Roberto De Zerbi semble avoir trouvé son onze type, au grand dam des sacrifiés qui se retrouvent sur le banc. Arrivé remplaçant, Neal Maupay a fait son trou et il a ravi la place d'Elye Wahi. Il devrait la conserver pour les prochains matchs au vu de la dernière sortie de De Zerbi à son sujet qui enfonce encore un peu plus l'ancien joueur du RC Lens.

De Zerbi encense Maupay

« Maupay ? C'est vraiment un exemple, sur et en dehors du terrain. Il a énormément de qualités, il a de l'agressivité. Il est différent d'Elye Wahi, qui prend mieux la profondeur. Lui, c'est un joueur de surface de réparation. Ils ont un âge différent, et Wahi est aussi très important. Mais c'est vrai qu'en ce moment Neal Maupay est fondamental », a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse.

Wahi ne joue plus

Une sortie qui risque d'achever Elye Wahi. Plus titularisé depuis la terrible défaite face au PSG, le natif de Courcouronnes semble avoir perdu son duel face à Neal Maupay qui a été décisif à 5 reprises lors des 5 derniers matchs.