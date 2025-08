OM : Coup de théâtre pour la prochaine recrue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato bat son plein, l’OM poursuit son travail de reconstruction sous l’impulsion de Medhi Benatia et Pablo Longoria. L’un des chantiers prioritaires reste la défense centrale, et plusieurs pistes sont activement explorées. Si Joel Ordoñez (Bruges) est aujourd’hui la cible la plus proche du club, la piste Nayef Aguerd ne serait pas abandonnée

Depuis plusieurs semaines, l’OM s’active sur différents fronts pour compléter l’effectif de Roberto De Zerbi. Après les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Angel Gomes, Igor Paixao, Facundo Medina et CJ Egan Riley, le club cherche encore à recruter quatre joueurs : un défenseur central, un ailier droit, un milieu axial et un latéral droit. Et en défense, les négociations sont très avancées.

La piste Ordoñez est imminente Selon La Minute OM, les discussions entre l’OM et le Club Bruges progressent de manière significative concernant Joel Ordoñez. Le jeune défenseur équatorien a clairement affiché sa volonté de rejoindre Marseille et a mis de côté toutes les autres offres. Le club belge se montre ouvert à la négociation, ce qui pourrait permettre une issue rapide.