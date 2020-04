Foot - OM

OM : Coronavirus, Droits télé… Eyraud va s’asseoir sur 30M€ !

Publié le 7 avril 2020 à 0h00 par Th.B.

Avec la suspension de la Ligue 1 à cause de l’épidémie du Coronavirus, les diffuseurs des rencontres du championnat ont décidé de ne pas payer les clubs pour le versement d’avril. De grosses pertes financières se profileraient pour l’OM…

Avant la mi-mars, la FFF a décidé de suspendre toutes ses compétitions. La pandémie du Coronavirus étant trop importante et dangereuse, le football a été mis de côté et quelques jours après, le gouvernement mettait en place des mesures de confinement à domicile sur tout le territoire français. Le football est à l’arrêt et les pertes financières se font déjà ressentir chez les clubs qui doivent une partie de leurs revenus aux droits télé. Mais cette suspension des compétitions semble faire mal aux finances de l’OM.

Les diffuseurs du championnat ne payant pas pour les droits télé, l’OM va perdre gros !