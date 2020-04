Foot - OM

OM - Malaise : Valère Germain répond à Karim Benzema !

1 avril 2020

Alors que Karim Benzema n'avait pas hésité à prendre la défense de Valère Germain dans un live sur Instagram il y a quelques jours, l'attaquant de l'OM a remercié l'ancien Lyonnais.

Ces derniers jours, Karim Benzema n'a pas manqué de faire parler de lui. En pleine période de confinement, l'attaquant du Real Madrid a enchaîné deux lives sur Instagram dans lesquels il n'a éludé aucun sujet dont certains ont fait polémique. Toutefois, l'ancien Lyonnais en a également profité pour défendre Valère Germain, régulièrement critiqué. « Je vais t’expliquer pourquoi tu penses qu’il est nul. Il n’est pas nul, mais à Marseille il a beaucoup de pression et il y a des joueurs qui peuvent et d’autres qui ne peuvent pas avec la pression. Lui il est sous pression. Pourquoi à Monaco il jouait bien ? A Marseille il a bien commencé (…) Il n’est pas nul », a lancé Karim Benzema face à Mohamed Henni, Youtubeur marseillais qui critique régulièrement l'ancien Monégasque.

«Que ce soit un grand attaquant comme ça, ça fait toujours plaisir»