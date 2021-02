Foot - OM

OM - Clash : Vilas-Boas se prend un tir inattendu…

Publié le 13 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Récemment mis à pied par l’OM en raison de ses nombreux désaccords avec la direction, et notamment sur le recrutement d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas a interloqué Hatem Ben Arfa qui critique sa sortie médiatique.

Début février, lors de sa fameuse conférence de presse durant laquelle il affichait son intention de quitter l’OM, André Villas-Boas avait vivement critiqué l’arrivée d’Olivier Ntcham qui venait d’être bouclée par Pablo Longoria : « En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision », indiquait l’entraîneur portugais. Et ses déclarations n’ont pas été du goût d’un ancien joueur de l’OM…

Ben Arfa tacle AVB