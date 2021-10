Foot - OM

OM - Clash : Rongier répond au tacle de Sampaoli sur le PSG !

Publié le 23 octobre 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que Jorge Sampaoli s’est montré très critique au sujet de la capacité du PSG à pouvoir dépenser des sommes folles pour son attaque, Valentin Rongier a adopté une posture plus mesurée.

« Le football est très important sur le plan économique et même politique. On peut désormais voir un pays qui achète un club et donc les meilleurs joueurs. Ça rend les choses difficiles. On a Mbappé, Di Maria, Neymar, Messi dans la même équipe... Seul un pays peut le faire », a lâché Jorge Sampaoli en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du match qui opposera le PSG à l’OM au stade Vélodrome pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Ce faisant, l’entraineur marseillais a clairement pointé du doigt la gestion parisienne en matière de recrutement, notamment avec son attaque, celle-ci consistant à dépenser des sommes folles alors que les autres clubs ne sont pas en mesure d’agir de la sorte.

« Moi, ça ne me dérange pas »