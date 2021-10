Foot - OM

OM - Clash : Messi, Neymar, Mbappé… Cet énorme coup de gueule de Sampaoli contre le PSG !

Publié le 22 octobre 2021 à 14h45 par H.G. mis à jour le 22 octobre 2021 à 14h46

Alors que l’OM et le PSG s’affronteront ce dimanche soir en clôture de la onzième journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli s’est emporté en conférence de presse ce vendredi contre le club parisien et soin fonctionnement de club-Etat selon lui.

Avec Kylian Mbappé, Neymar et Leo Messi, le PSG dispose de l’une des plus belles attaques au monde. Forcément, cela a de quoi inquiéter l’OM à deux jours du Classique qui clôturera la onzième journée de Ligue 1. Et présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli ne s’est pas privé pour pointer du doigt la puissance du PSG et de son actionnaire étatique qu’est le Qatar, lui qui semble être le seul en mesure d’offrir une telle attaque à une équipe tandis que les autres n’ont pas cette chance.

« Seul un pays peut le faire »