OM - Clash : Germain répond à l'énorme coup de gueule de Mandanda !

Publié le 24 janvier 2021 à 4h30 par A.M.

Après la défaite contre le RC Lens, Steve Mandanda avait poussé un sérieux coup de gueule et réclamé des changements à l'OM. Valère Germain lui a répondu.

« On a énormément parlé, on a énormément crié, il y a eu pas mal de choses dites dans le vestiaire pour pas une grosse réaction. Il y a, je pense, beaucoup de choses à changer au sein du club. Notamment au niveau de l’état d’esprit. Quand on est joueur de l’Olympique de Marseille, on doit avoir du caractère, on doit être capable d’assumer, de montrer autre chose que ce qu’on a montré sur ces deux derniers matches . » Voilà le coup de gueule poussé par Steve Mandanda au micro de Téléfoot La Chaîne après la défaite contre le RC Lens (0-1) la semaine dernière. Une sortie commentée pas Valère Germain.

«Même quand tout allait bien en championnat, le groupe n'avait peut-être pas une si grande confiance»